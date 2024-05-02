Происшествия 02 мая 2024, 06:14 Взрывы раздались в Краснодарском крае — СМИ Shot: в поселке Афипский в Краснодарском крае слышны взрывы от работы ПВО РИА «Новости»

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В Краснодарском крае ночью 2 мая послышались звуки, похожие на взрывы. По предварительной версии, на подлете к нефтеперерабатывающему заводу сбили беспилотники, сообщил Telegram-канал Shot.

Жители поселка городского типа Афипский в Северском районе услышали звуки мотора в небе, а затем серию взрывов. Первый, по информации канала, прогремел в 03:10, затем прозвучали еще два.

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По предварительной версии, в сторону НПЗ летели беспилотники. Местные жители заявили, что силы ПВО ликвидировали их в нескольких километрах от предприятия. Разрушений удалось избежать.

Взрывы прозвучали минувшей ночью в Одессе. Загорелся объект инфраструктуры. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что поразили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в микрорайоне Таирово. По его словам, последовал пожар площадью более 100 квадратных метров.