Погибшие взрослые и пострадавшие дети при взрыве в квартире московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева — члены одной семьи. Об этом 360.ru сообщила их родственница.

По ее словам, это была благополучная семья, в которой воспитывали трех детей. Никаких проблем у них она не видела.

«Это мои родственники, мои племянники, мои свекровь и золовка. Дети будут усыновлены. Мной», — заявила собеседница 360.ru.

Она подчеркнула, что одна из погибших женщин работала воспитательницей в детском саду. Вторая трудилась преподавателем во ВНИИ оптико-физических измерений.

Когда собеседница 360.ru узнала, что в момент взрыва главы семьи дома не было, она допустила, что он вернулся в зону специальной военной операции, откуда приехал в отпуск, чтобы повидаться с родными.

Версию о том, что к взрыву в квартире могла привести утечка газа, родственница исключила.

«У них была современная плита с газконтролем. Каждый год [службы] ходили и проверяли все. Там не могло быть ничего», — подчеркнула она.

Взрыв в квартире многоэтажки на улице Генерала Тюленева прогремел вечером в минувшее воскресенье, 4 мая. После детонации помещение охватил пожар, распространившийся на площади в 100 квадратных метров.

По данным источника 360.ru, в результате происшествия погибли 19-летний молодой человек и две женщины в возрасте 38 и 72 лет. Все они жили в одной квартире.

Также из дома в больницу забрали двух детей и трех взрослых, один из которых получил ожоги 80% тела.