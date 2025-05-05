Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Москве детей

ТАСС: состояние пострадавших при взрыве в Москве детей не вызывает опасений

Жизни детей, пострадавших в результате взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы, ничто не угрожает. Об этом сообщил источник ТАСС в медицинских службах столицы.

«Состояние двоих пострадавших детей не вызывает опасений», — сообщил медицинский работник и добавил, что один из несовершеннолетних находился в квартире, в которой произошел взрыв.

Медицинскую помощь в больнице оказывают также трем пострадавшим взрослым жителям многоквартирного дома. Один из мужчин получил 80% ожогов тела. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Взрыв и пожар произошли в доме на улице Генерала Тюленева в Москве накануне вечером. Погибли три человека — 72-летняя Ирина Ф., 38-летняя Наталья Л. и 19-летний Даниил Л., которые жили в одной квартире.

Telegram-канал Shot опубликовал список пострадавших в результате ЧП. Среди них двухлетний мальчик, его 11-летняя сестра и четыре взрослых человека с травмами различной степени тяжести.