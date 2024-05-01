Беспилотник атаковал Рязанскую область | 360°

01 мая 2024, 05:10
Беспилотник атаковал Рязанскую область
Губернатор Малков: беспилотник атаковал Рязанскую область, пострадавших нет
Беспилотный летательный аппарат атаковал Рязанскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка», — написал глава области в мессенджере.
Реклама
Ранее системы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью. Глава региона сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 30 апреля ВСУ нанесли ракетный удар американскими ATACMS по Крыму. Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России.
В США отказались признать, что Россия уничтожила шесть ракет ATACMS. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не может подтвердить эту информацию.
Беспилотники
ВСУ
Россия
ПВО
Реклама
Реклама