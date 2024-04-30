США отказались признать уничтожение Россией шести ракет ATACMS | 360°

30 апреля 2024, 19:59
США отказались признать уничтожение Россией шести ракет ATACMS
Кирби: не могу подтвердить, что Россия сбила ракеты ATACMS
У США нет информации о том, что Россия сбила шесть ракет ATACMS американского производства. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — заявил Кирби.
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При этом чиновник уклонился от ответа на вопрос о количестве ракет ATACMS, предоставленных США Украине.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в ночь на 30 апреля нанесли ракетный удар по Крыму. По некоторым данным, атака была совершена с применением ATACMS. Однако, как отметил Рогов, силы ПВО ВС России сработали на отлично.
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