В Воронежской области сбили украинский дрон | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 03:37 В Воронежской области сбили украинский дрон Губернатор Гусев: ПВО сбили в Воронежской области украинский беспилотник РИА «Новости»

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Дежурные системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

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По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В области сохраняется режим опасности атаки БПЛА, добавил губернатор.

Украина в 2024 году планирует нарастить выпуск беспилотников дальнего действия. Дроны производят в спрятанном на западе страны ангаре, они смогут летать на расстояние в 800 километров. Украина производит подобные БПЛА, чтобы атаковать дальние российские территории, в том числе нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.