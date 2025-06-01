Следующий в Москву резервный поезд из Брянской области задерживается

Направляющийся из Брянской области в Москву резервный пассажирский поезд отстал от расписания. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

По его данным, прицепные вагоны Климов — Москва задерживаются. Причину сбоя в расписании источник издания не назвал.

Ночью на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области рухнул мост. В результате ЧП погибли семь человек, есть пострадавшие. Всего в вагонах находились 388 пассажиров. Сейчас в тяжелом состоянии находятся двое: один взрослый и восьмимесячный мальчик.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что причиной ЧП стал подрыв моста.

Московские медики встретили на Киевском вокзале первый поезд с пострадавшими. Сейчас они ожидают вторую партию пассажиров.