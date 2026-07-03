Бастрыкин запросил доклад о гибели 11-летнего мальчика под катером в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели 11-летнего мальчика на Воронежском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Происшествие случилось в четверг, 2 июля. Капитан маломерного судна наехал на купавшегося в воде ребенка. Несмотря на попытки реанимировать мальчика, он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека.

Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК Владимиру Саксину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В тот же день в акватории бухты Новик во Владивостоке сгорел катер, на котором находились двое мужчин и 13-летний подросток. Никто из пассажиров не пострадал, они успели спастись.