В акватории Владивостока сгорел катер

Катер сгорел в акватории бухты Новик во Владивостоке, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Приморскому краю.

Двое мужчин и 13-летний подросток вышли в море, когда услышали из машинного отделения два хлопка. Капитан включил систему пожаротушения, но она не помогла. Тогда все трое надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Их подобрало проходившее мимо судно.

Прибывшие сотрудники МЧС установили, что катер восстановлению не подлежит, но людям помощь не требуется.

Ранее три яхты загорелись на Авиационной улице в районе Строгинского моста в Москве. В этот момент они стояли на суше под тентом. Пострадал один человек. Прокуратура начала проверку.