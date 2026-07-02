Катер насмерть переехал 11-летнего мальчика у берега Воронежского водохранилища

В акватории Воронежского водохранилища погиб 11-летний мальчик. Он попал под лопасти проплывавшего катера и получил смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, 2 июля маломерное судно наехало на купавшегося 11-летнего мальчика. Несмотря на попытки реанимации, ребенок скончался.

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Судовладельцам напомнили о запрете приближаться к берегу за оранжевые и желтые буйки, подплывать к пляжу ближе, чем на 50-100 метров, управлять катером под алкоголем.

Ранее в Санкт-Петербурге на Средней Невке произошла авария. Квадроцикл столкнулся с катером, один человек пострадал.