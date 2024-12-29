Бастрыкин обсудил с Алиевым расследование крушения самолета в Актау

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Байрамовым Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета „Азербайджанских авиалиний“ в районе города Актау», — отметили в Следкоме.

Стороны обсудили взаимодействие российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.

Бастрыкин сообщил, что в расследовании авиакатастрофы задействованы самые опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, которые обладают передовыми криминалистическими технологиями. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства, приведшие к этой трагедии.

Стороны также определили основные задачи, которые необходимо решить во время совместного расследования. Они готовы к дальнейшему всестороннему взаимодействию. Уголовное дело после крушения самолета у Актау передали следователям России.

Утром 25 декабря в районе Актау произошла ужасная трагедия: самолет Embraer-190, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 из них погибли.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета возле Актау. Российский лидер принес извинения.