Уголовное дело после крушения самолета у Актау передали следователям России

Уголовное дело о крушении самолета авиакомпании AZAL в районе Актау передали для более глубокого анализа и расследования в ГСУ СК России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Представители ведомства отметили, что после прибытия в Чеченскую Республику глава СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о расследовании обстоятельств крушения самолета компании Azerbaijan Airlines.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передали «для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», уточнили в пресс-службе.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет в небе над территорией России подвергся внешнему воздействию. По его словам, об этом свидетельствуют отверстия в корпусе самолета.
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