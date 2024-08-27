Бассейн в Егорьевске закрыли после отравления детей парами хлора

Роспотребнадзор: работа бассейна Егорьевска, где отравились дети, приостановлена

Фото: РИА «Новости»

В подмосковном комплексе «Бережки холл» приостановлена работа бассейна, где в выходные четверо детей отравились парами хлора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Московской области.

В ведомстве заявили, что взяли пробы воды и воздуха в помещении и нашли большое количество нарушений гигиенических нормативов. В бассейне оказалось слишком много хлоридов, а в воздухе нарушены нормы по содержанию озона.

«В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — отметили в пресс-службе.

Посетители комплекса «Бережки холл» почувствовали себя плохо 24 августа во время отдыха в бассейне. У четырех детей и двух взрослых врачи диагностировали токсическое отравление.

В Минздраве сообщили, что пострадавшие получили всю необходимую медицинскую помощь, но от госпитализации отказались. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

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