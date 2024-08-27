После отравления детей в бассейне Егорьевска возбудили уголовное дело
Подмосковный СК завел дело после отравления детей в бассейне Егорьевска
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту отравления хлором в бассейне комплекса «Бережки холл» в Егорьевске, где пострадали четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.
В ведомстве уточнили, что дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.
Лабораторные исследования показали, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении — по содержанию озона.
Во время отдыха в бассейне комплекса «Бережки холл» 24 августа посетители почувствовали резкий запах хлора, и затем им стало плохо. Четырех детей и двух взрослых забрали в больницу.
Врачи диагностировали токсическое отравление.
Сейчас все пострадавшие уже отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.