После отравления детей в бассейне Егорьевска возбудили уголовное дело

Подмосковный СК завел дело после отравления детей в бассейне Егорьевска

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту отравления хлором в бассейне комплекса «Бережки холл» в Егорьевске, где пострадали четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

Лабораторные исследования показали, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении — по содержанию озона.

Во время отдыха в бассейне комплекса «Бережки холл» 24 августа посетители почувствовали резкий запах хлора, и затем им стало плохо. Четырех детей и двух взрослых забрали в больницу.

Врачи диагностировали токсическое отравление.

Сейчас все пострадавшие уже отпущены домой, их жизни ничего не угрожает.

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