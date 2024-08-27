Дети отравились парами хлора в бассейне Егорьевска

Shot: шесть человек отравились хлором в бассейне комплекса «Бережки холл»

Во время отдыха в бассейне в егорьевском комплексе «Бережки холл» шесть человек отравились хлором. Об этом сообщил Telegram-канал Shot . По данным авторов, посетителей госпитализировали из гостинично-развлекательного комплекса после жалоб на ухудшение состояния

Выброс хлора в бассейне произошел в выходные. На плохое самочувствие пожаловались 30 посетителей, из которых четырех детей и двух взрослых забрали в больницу.

Врачи диагностировали у пострадавших токсическое действие газов и паров, сообщил канал.

Егорьевская городская прокуратура начала проверку в связи с обращением детей в больницу с признаками отравления после посещения спортивно-развлекательного центра.

«По предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего раствора поступила в бассейн из-за сбоя в работе автоматической установки», — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что после осмотра и оказания помощи от госпитализации пострадавшие отказались.

Ранее четыре ребенка, посетившие бассейн на базе отдыха «Маяк» в Самарской области, отравились хлором, который в большом количестве содержался в воде. Один из несовершеннолетних в тяжелом состоянии попал в больницу.