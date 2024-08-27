Стало известно о состоянии отравившихся парами хлора в бассейне Егорьевска

Минздрав: пострадавшие от паров хлора в Егорьевске отказались от госпитализации

Отравившиеся парами хлора в бассейне гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске получили всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что врачи осмотрели двух взрослых и четырех детей, которые пожаловались на плохое самочувствие.

«Взрослые пострадавшие, а также законные представители детей после проведенного осмотра отказались от госпитализации.», — заявили в Минздраве.

По данным прокуратуры, причиной попадания большого количества хлорсодержащего раствора в бассейн стал сбой в работе автоматической системе.

Подмосковный главк Следственного комитета завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

В ходе проведенных лабораторных испытаний криминалисты установили, что содержание хлоридов в воде бассейна превышало нормы, а воздух в помещении недостаточно наполняли озоном. Следователи продолжили работу на месте для установления всех обстоятельств происшествия.

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