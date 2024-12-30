Автозаправка загорелась в Грозном

В Грозном произошел пожар на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил автоцистерну с топливом, автомагазин и операторскую АЗС. Пожар на 450 квадратных метрах потушили 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС России, пострадавших нет. Причина ЧП выясняется.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб, не допустить разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на расположенные неподалеку здания», — заявили в ведомстве.

В воскресенье «Газель» попала в аварию с фурой неподалеку от автозаправки на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля вспыхнули. На место оперативно прибыли пожарные бригады, информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре, огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном.