В Дзержинском перекрыли въезд с МКАД из-за загоревшейся возле АЗС фуры

Фура столкнулась с «Газелью» на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля загорелись. Мощный пожар вспыхнул неподалеку от автозаправки, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из-за ЧП перекрыли въезд с МКАД, образовалась пробка. На месте работают пожарные бригады. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре — огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном. Пламя перекинулось из цеха на зону с промышленным холодильником. По словам очевидцев, на месте ЧП ощущался сильный запах горелого пенополистирола.

Причиной пожара мог стать сдетонировавший на электропогрузчике аккумулятор. Площадь возгорания составляет 1400 квадратных метров, для ликвидации к месту ЧП направили пожарный поезд.