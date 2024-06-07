Автомобиль вылетел с дороги и упал в реку в Кирове

Пьяный водитель Renault вылетел с дороги, снес дерево и упал в реку в Кирове

В Кирове на улице Украинская пьяный водитель Renault Logan не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги на полной скорости, снесла дерево и опрокинулась в реку Мостовицу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии.

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На кадрах видно, что машина упала в небольшую речку и легла на крышу. Вскоре к ней подбежали парни, стали выламывать дверь, чтобы помочь водителю выбраться. Мужчина был весь мокрый.

На место происшествия прибыли полицейские. Помятый автомобиль из речки достали и эвакуировали.

Ранее появилась информация, что Следственный комитет по Кемеровской области предъявил официальное обвинение задержанным директору и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании в рамках расследования уголовного дела о столкновении двух трамваев в Кемерове.

В ходе аварии погиб человек и еще более 140 получили травмы. До этого в Сети опубликовали видео из кабины одного из двух столкнувшихся трамваев.

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