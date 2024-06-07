Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерове предъявили обвинения

СК предъявил обвинение задержанным по делу о ДТП двух трамваев в Кемерове

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет по Кемеровской области предъявил официальное обвинение задержанным в рамках расследования уголовного дела о столкновении двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По делу проходят мастер и директор «Кемеровской электротранспортной компании», их задержали.

По версии следствия, в четверг, 6 июня, они допустили выход трамвая на рейс с неисправной тормозной системой, в результате чего произошло столкновение с другим трамваем в попутном направлении в районе Кузнецкого моста.

В ДТП погиб один человек, еще более 140 получили травмы. Их оказывают всю необходимую помощь.

«Назначены судебные экспертизы, в том числе технологическая и техническая, они установят состояние трамвая на момент выхода на линию. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Ранее в Сети появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая.

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