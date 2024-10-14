Автомобиль снес стену на втором этаже парковки в Люберцах

Водитель случайно пробил стену, когда парковал автомобиль на многоярусной парковке в Люберцах. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Третье Почтовое Отделение, водитель не пострадал. Чтобы автомобиль не упал, горожанин положил на капот пакеты с утяжелителями.

В октябре в Москве автобус провалился в яму на Дорожной улице. ДТП произошло из-за отскочившей решетки водостока, на которую наехало транспортное средство. В результате аварии есть пострадавшие. Чтобы вытащить автобус, спасатели задействовали эвакуатор. На место также приехали скорая помощь и полиция.

Ранее ДТП зафиксировали на Рублевском шоссе. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в автобус. Мужчина скончался на месте от полученных травм.