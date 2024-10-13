Автобус провалился в яму на юге Москвы

ДТП произошло на Дорожной улице в Москве. Автобус наехал на решетку водостока и провалился в яму, сообщил источник 360.ru.
«После наезда решетка отскочила, автобус оказался в образовавшейся яме», — уточнил он.
По предварительным данным, среди пассажиров есть пострадавшие. На место происшествия выезжали врачи скорой помощи и полиция.
Для транспортировки автобуса с места ДТП задействовали эвакуатор. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее легковой автомобиль Lexus и автобус столкнулись на Рублевском шоссе. В результате аварии погиб водитель иномарки. Тело мужчины после удара заблокировало в салоне. Пассажиры автобуса не пострадали.
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