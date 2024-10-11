Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом на западе Москвы

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы около дома № 20. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале .

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с пассажирским транспортом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции уточнили, что сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.

На кадрах видно, что иномарка и автобус столкнулись лоб в лоб. На место прибыли сотрудники экстренных служб города.

Ранее источник 360.ru сообщил, что в результате аварии на Рублевке погиб водитель автомобиля Lexus, который не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус, следующий по маршруту № 688. Его пассажиры не пострадали.

Источник уточнил, что тело водителя иномарки после удара оказалось заблокировано в салоне. На место аварии прибыли криминалисты. Движение по двум полосам Рублевского шоссе перекрыли на время работы правоохранительных ведомств.