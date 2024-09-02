Кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Москве
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Троицком административном округе в Москве. Травмы получили пять человек, погиб один. Кадры с места аварии появились в распоряжении 360.ru.
Сейчас правоохранители продолжают работать на месте ДТП. Также на кадрах видно перевернувшийся после удара автобус.
Врачи центра медицины катастроф эвакуировали одного пострадавшего на вертолете Московского авиационного центра.
Столичная прокуратура взяла на контроль установление причины дорожного происшествия. По факту ДТП назначили процессуальную проверку.
Источник 360.ru ранее заявлял, что в салоне автобуса находились 27 человек, из них большинство смогли самостоятельно выбраться наружу. Врачи госпитализировали пятерых пострадавших.
Также сообщалось, что от удара большегруз перевернулся и топливо потекло под автобус. Пожарные смыли бензин, чтобы не допустить дальнейшего возгорания.
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Кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Москве
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