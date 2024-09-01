Автобус с рабочими и фура столкнулись в Новой Москве

Источник 360.ru: человек погиб при столкновении фуры и автобуса на ЦКАД

Перевозивший рабочих автобус и фура столкнулись на 231-м километре Центральной кольцевой автодороги в районе поселения Щаповское в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его данным, перевозивший овощи большегруз Mercedes протаранил автобус с рабочими. Собеседник 360.ru уточнил, что в салоне погиб один человек, пятеро получили ранения.

От удара большегруз перевернулся, и топливо потекло под автобус. На место прибыли пожарные, которые начали смывать бензин, чтобы не допустить возгорания.

Всего в автобусе находились 27 человек, большая часть выбралась самостоятельно. На место аварии прибыл вертолет медицины катастроф, чтобы забрать раненых, а также восемь бригад скорой помощи.

Участок дороги перекрыли полностью. По последним данным, одного из пострадавших забрали НИИ имени Склифосовского.