Aurus Senat стоимостью 30 млн рублей загорелся в центре Москвы

В центре Москвы вспыхнул автомобиль Aurus Senat. Огонь перекинулся с двигателя на салон дорогого авто, сообщил Telegram-канал Shot.
Автомобиль класса люкс воспламенился на Сретенке около полуночи. Сначала загорелся двигатель, из-под капота пошел густой дым. Затем огонь перекинулся на салон. Мужчины пытались потушить его своими силами, но пришлось вызвать спасателей.
Aurus Senat— это автомобиль представительского класса от московского ФГУП «НАМИ», производится в кузове седан и лимузин. На его платформе создали также новаторский автомобиль NAMI Hydrogen. По информации Shot, стоимость одного «сената» доходит до 30 миллионов рублей.