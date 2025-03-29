Aurus Senat стоимостью 30 млн рублей загорелся в центре Москвы

В центре Москвы вспыхнул автомобиль Aurus Senat. Огонь перекинулся с двигателя на салон дорогого авто, сообщил Telegram-канал Shot .

Автомобиль класса люкс воспламенился на Сретенке около полуночи. Сначала загорелся двигатель, из-под капота пошел густой дым. Затем огонь перекинулся на салон. Мужчины пытались потушить его своими силами, но пришлось вызвать спасателей.

Aurus Senat — это автомобиль представительского класса от московского ФГУП «НАМИ», производится в кузове седан и лимузин. На его платформе создали также новаторский автомобиль NAMI Hydrogen. По информации Shot, стоимость одного «сената» доходит до 30 миллионов рублей.

Эта модель имеется в автопарках лидеров Туркменистана, Северной Кореи и посольства Ливии. На Aurus Senat Limousine президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию в 2024 году.