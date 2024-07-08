Aurus, не имеющий аналогов в мире, представили в Екатеринбурге

В рамках промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге был представлен новаторский автомобиль NAMI Hydrogen, созданный на платформе Aurus Senat. Об этом сообщил Ura.ru .

Автомобиль оснащен инновационными водородными топливными элементами, производящими электроэнергию непосредственно на борту. Это позволяет водителю подзаряжать его от электросети. Кроме того, его можно заправлять водородом, что значительно увеличивает его автономность до 870 километров.

По словам представителей компании, автомобиль уникален, и у него нет аналогов в сегменте люксовых авто.