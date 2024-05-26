Иностранные дипломаты пересели на российский Aurus

В автопарке посольства Ливии в Москве появился российский Aurus Senat

В Москве появился отечественный автомобиль Aurus Senat с красными дипломатическими номерами. По данным Motor.ru, он принадлежит посольству Ливии.

«Кто конкретно передвигается на Senat с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», — отметили в материале.

В издании добавили, что стоит новый Aurus Senat более 40 миллионов рублей. Постепенно элитные российские машины начали появляться в автопарке глав государств. Aurus есть у президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что Путин подарил «длинную версию» автомобиля Aurus королю Бахрейна Аль Халифа. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча между лидерами стран прошла в четверг, 23 мая, в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца.