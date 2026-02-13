Ангар загорелся в поселке Парголово в Санкт-Петербурге

Ангар площадью 1,5 тысячи квадратных метров загорелся в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

На месте работают 20 спасателей и четыре единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна; что находилось в ангаре, тоже не сообщается.

В среду вечером пожар произошел на складе в Протвине. Огонь охватил двухэтажное здание, в котором хранились паллеты с упакованной сантехникой. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, тушили его несколько часов. Предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе не превысили, никто не пострадал.