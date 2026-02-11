Ликвидировали возгорание на складе в Протвино

Во вторник, 20 января, пожар на складе в городе Протвино, относящемся к Серпуховскому городскому округу, был успешно ликвидирован. В операции принимали участие работники 304-й и 330-й пожарно-спасательных частей, а также отдельных постов ПСЧ-304 и ПСЧ-330 территориального управления №13. Совместно с ними работали газоспасатели поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудники федеральной противопожарной службы.

Заместитель начальника теруправления №13 Максим Милосердов рассказал, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 20:13. Огонь охватил двухэтажное складское здание, где находились паллеты с упакованной сантехникой.

На месте происшествия был установлен повышенный ранг пожара №2, который впоследствии повысили до ранга №3. Благодаря оперативной работе пожарных, возгорание удалось локализовать на площади в 10 000 квадратных метров уже в 1:02. Открытое пламя было потушено в 6:02, а в 14:00 последствия пожара полностью ликвидировали.

Газоспасатели ПСО-1 №1 провели замеры и не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Пострадавших в результате происшествия нет.