Алушта осталась без электричества из-за аварии

В пятницу утром Алушта, а также села Лазурное и Виноградное остались без света из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

В компании уточнили, что на месте работает аварийная бригада. На восстановление ориентировочно уйдет три часа.

Ранее курортный город Алушта на южном берегу Крыма столкнулся с полным отключением электроэнергии 19 июля после аварий на двух трансформаторных подстанциях. Без света тогда остались 50 тысяч человек.

Вечером 18 июля без света остались жители Ялты и Севастополя. Также временно ограничивали подачу электроэнергии в Геленджике, Пятигорске и поселках, расположенных рядом с ними.

В начале июля из-за пожара на газопроводе Алушта и 14 южнобережных поселков остались без газа. Причины пожара не назывались. На месте работали спасатели и лесники.