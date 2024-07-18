Несколько городов на юге России остались без света из-за аварий

В Ялте, Севастополе, Геленджике и Пятигорске пропадал свет из-за аварий

Отключения света произошли вечером 18 июля в нескольких курортных городах на юге России. Перебои с электричеством зафиксировали в Ялте и Севастополе. Также проблемы в течение дня наблюдались в Геленджике и Пятигорске.

В администрации Ялты сообщали, что аварийное отключение электроснабжения в центре города произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля на подстанции «Дарсан». На место прибыли специалисты «Крымэнерго». Устранить неисправность обещали в течение четырех-пяти часов.

«Уважаемые ялтинцы, просьба экономно использовать электроэнергию. Не включать одновременно в сеть мощные электроприборы и по возможности сократить энергопотребление», — призвали власти города.

Поздно вечером на здании администрации погасили подсветку, а уличное освещение в центральной части города перевели в дежурный режим — оно работало через один светильник.

Всю городскую иллюминацию, включая освещение дорог, отключали на 10 минут в Севастополе. Врио замглавы города Евгений Горлов пояснил, что эта мера должна обеспечить стабильное электроснабжение в жилых домах.

«От диспетчера филиала ФО „СО ЕЭС“ Черноморское РДУ поступило распоряжение высвободить восемь мегаватт электроэнергии», — уточнил он.

В пятницу, 19 июля, подачу электроэнергии ограничат на более чем 25 улицах. Информацию с адресами опубликовали в Telegram-канале «Севастопольэнерго».

В Геленджике утром 18 июля заявили о выходе из строя высоковольтного оборудования на питающем центре. Из-за этого обесточенными оказались несколько улиц и микрорайонов, сообщили в муниципальном центре управления города.

Также временные отключения были в Пятигорске и расположенных рядом поселках Горячеводский, Свободы и Винсады.

«С 17:56 18 июля для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации <…> введен график временного отключения электроэнергии. Режим обязаны исполнять все сетевые организации», — заявляли в «Пятигорскэнерго».

В организации уточнили, что график обычно вводится на период от полутора до четырех часов. После отмены ограничения электроснабжение восстановят.