Алушта осталась без света из-за аварии на двух подстанциях

Аксенов: 49 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварий на двух ТП

Курортный город Алушта на южном берегу Крыма столкнулся с полным отключением электроэнергии из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Около 50 тысяч человек остались без света, ведутся ремонтные работы, сообщил в своем Telegram-канал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей», — написал глава региона.

Аксенов добавил, что представители технического персонала Алуштинского РЭС сейчас на месте. Им помогут в ликвидации аварии специалисты Симферопольского РЭС, которые уже выехали.

По его словам, ремонтные бригады сформированы и технически обеспечены. О ходе восстановительных работ сообщат в течение часа.

Вечером 18 июля свет отключали в Ялте и Севастополе. Временно ограничивали подачу электроэнергию в Пятигорске и расположенных рядом с ним поселках Горячеводский, Свободы и Винсады, а также частично в Геленджике.