После крушения самолета в Актау госпитализировали 25 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
«Двадцать пять людей доставили в областную больницу», — заявили в оперативном штабе.
Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане около 09:30 утра по московскому времени. После падения прогремел взрыв и начался пожар, который уже удалось потушить. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия. На месте катастрофы работают бригады скорой помощи и спасатели.
По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, в том числе граждане России. Возможной причиной катастрофы стало столкновение воздушного судна со стаей птиц.
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