РИА «Новости»: после крушения самолета в Актау госпитализировали 25 человек

После крушения самолета в Актау госпитализировали 25 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

«Двадцать пять людей доставили в областную больницу», — заявили в оперативном штабе.

Пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане около 09:30 утра по московскому времени. После падения прогремел взрыв и начался пожар, который уже удалось потушить. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия. На месте катастрофы работают бригады скорой помощи и спасатели.

По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, в том числе граждане России. Возможной причиной катастрофы стало столкновение воздушного судна со стаей птиц.