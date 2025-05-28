Аэропорты московского региона вернулись к штатной работе

Аэропорты московского региона работают в штатном режиме. Отправляют и принимают самолеты. Расписание рейсов постепенно возвращается к плановому, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

К 12:00 по московскому времени 41 самолет вернулся в аэропорты назначения. Число рейсов с задержкой более двух часов сократилось на 40%. На данный момент таких рейсов осталось 31.

«Количество отмененных из-за временных ограничений рейсов выросло на 8%, до 67», — отметил Кореняко.

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропортов. Кореняко напомнил, что спорные моменты должны решаться в пользу клиентов.

Более 110 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах 28 мая. Росавиация отметила, что работа гражданской авиации при ограничениях находится под особым контролем

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