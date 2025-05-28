Более 110 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах 28 мая

В Москве из-за действовавших ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский задержали или отменили в общей сложности 114 рейсов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По данным на 10:00, на запасные аэродромы 28 мая из-за временных ограничений на использование воздушного пространства „ушли“ 55 самолетов», — уточнил он.

Кореняко добавил, что в воздушных гаванях столицы более чем на два часа задержали 52 рейса, еще 62 отменили. С пассажирами работают специалисты авиакомпаний и аэропортов.

В Росавиации подчеркнули, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится на особом контроле, в том числе у Минтранса.

Кореняко напомнил о необходимости полностью соблюдать федеральные авиационные правила в условиях вероятного изменения расписания. Перевозчики в том числе должны предоставлять напитки, питание и организовывать размещение людей в гостиницах. А все спорные вопросы — решать в пользу пассажиров.

Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке БПЛА в ночь на 28 мая. Взрывы гремели в Дубне, в Зеленограде повреждения получил технопарк «Элма», обломки сбитых дронов повредили три дома в селе Троицкое в Чехове.