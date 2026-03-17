Аэропорт Калининграда возобновил работу

Калининградский аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в прежнем режиме. Об этом в своем телеграм-канале заявил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

«Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты», — подчеркнул он.

Представитель Росавиации добавил, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В воздушной гавани 17 марта задержали более 20 рейсов. Сбои в расписании возникли из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область. Пассажирам пришлось ждать, чтобы долететь до Москвы, Петербурга и Перми. Путешественников попросили отслеживать информацию о своих рейсах через онлайн-табло.

На фоне атак дронов ВСУ также приостанавливали работу аэропорты Краснодара, Пскова, Ярославля, Калуги, Москвы и Петербурга. Всего в ночь на 17 марта системы противовоздушной обороны уничтожили над регионами более 200 беспилотников.