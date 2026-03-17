Более 20 рейсов задерживаются в Храброве из-за атаки БПЛА в Ленобласти

В аэропорту Калининграда Храброво количество задержанных рейсов выросло до 26. Самолеты не могут улететь в Москву, Санкт-Петербург и Пермь.

По данным онлайн-табло аэропорта, во вторник по состоянию на 10:01 по московскому времени задерживаются 26 рейсов: 13 на вылет и 13 на прилет. Среди прибывающих самолетов — борты из Уфы, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга.

Во вторник пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за временных ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области изменилось расписание рейсов. Пассажиров просят проверять статус своих рейсов заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Над Ленобластью за утро 17 марта сбили 14 беспилотников ВСУ. В Выборгском районе на территории трубопровода сработали автоматические системы безопасности из-за падения обломков беспилотника. Обошлось без пострадавших.