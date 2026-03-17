Силы ПВО сбили 206 украинских дронов над Россией

Дежурные системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 206 беспилотников ВСУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Дроны самолетного типа перехватили в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени.

Больше всего аппаратов уничтожили под Брянском — там поразили 62 БПЛА. Над Московским регионом сбили 43 беспилотника, в том числе 40 дронов, летевших на столицу.

Над Краснодарским краем ликвидировали 28 БПЛА, над Крымом — 18, над Смоленской областью — 12, над Калужской — девять, над Белгородской — восемь, над Ростовской — шесть, над Ленинградской — четыре, над Астраханской — три, в Адыгее — один. Также 12 аппаратов нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Александр Дрозденко опубликовал в своем телеграм-канале данные о налете дронов на Ленобласть. В регионе объявили режим беспилотной опасности.