Аэропорты Пскова и Краснодара временно закрыли на прием и выпуск самолетов

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации

Ограничения в аэропорту Пскова ввели в 02:24 по московскому времени. Меньше чем через 10 минут подобная участь постигла воздушную гавань Краснодара.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

Накануне три воздушных гавани Москвы ввели ограничения на вылет и прием самолетов из-за атаки украинских беспилотников. Аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково начали отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Атака БПЛА на Москву 14–16 марта стала самой массовой за последнее время. За субботу системы ПВО уничтожили на подлете к столице 65 вражеских дронов, в воскресенье — 54, еще 42 — до обеда в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.