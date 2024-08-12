Том Круз спрыгнул с крыши стадиона на закрытии Олимпиады в Париже

Актер Том Круз спрыгнул с крыши стадиона и забрал флаг на закрытии Игр в Париже

Голливудский актер Том Круз выступил на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже. Перед собравшимися на стадионе «Стад де Франс» зрителями он исполнил эффектный и опасный трюк. Выступление артиста показали в прямом эфире.

В разгар церемонии звезда кинофраншизы «Миссия невыполнима» эффектно появился на крыше здания и в стиле своего персонажа из фильма, агента Итана Ханта, спустился на тросе. Он забрал олимпийский флаг и уехал со стадиона на мотоцикле.

По задумке организаторов, таким образом Круз должен связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Команда актера также подготовила клип о его путешествии с олимпийским флагом из Франции в США.

Церемония закрытия летних Олимпийских игр — 2024 прошла в Париже вчера, 11 августа, которая также не обошлась без скандала. Так, посвященный ей постер разозлил верующих, так как напомнил им «икону дьявола».