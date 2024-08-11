Постер закрытия Олимпиады назвали иконой дьявола

Официальный постер закрытия Олимпийских игр в Париже, опубликованный на сайте ОИ, ассоциируется с «иконой дьявола». Об этом заявил замуправляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале .

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы», — процитировал он описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи.

На черном постере видно падающего вниз головой на планету Земля светящуюся мужскую фигуру.

«Другими словами афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола», — уточнил архиепископ.

Ранее Святой престол в Ватикане осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за пародии на «Тайную вечерю» в исполнении трансвеститов*. Он подчеркнул, что некоторые сцены оскорбили чувства христиан и верующих других религий.

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