Том Круз подготовит грандиозный трюк для закрытия Олимпиады в Париже

По информации журналистов, Круз спустится по веревке с вершины «Стад де Франс» на поле стадиона с олимпийским флагом. Таким образом организаторы хотят связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кроме того, актер подготовил видеоклип, в котором он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США, а в конце совершил прыжок с парашютом к знаменитой надписи Hollywood. Ролик покажут после окончания трюка в Париже.

Церемония закрытия пройдет 11 августа.

Круз уже участвовал в олимпийской церемонии в 2004 году. Он пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

Ранее актер по ошибке попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Курьезная ситуация произошла 30 мая.