Сена осталась грязной даже после растраты миллиарда евро на ее очистку

Политик Филиппо: Франция впустую потратила на очистку Сены 1,4 млрд евро

Фото: Unsplash

Власти Франции вложили в кампанию по очистке Сены перед Олимпиадой 1,4 миллиарда евро. Несмотря на все усилия и потраченные средства, после дождей река снова стала грязной. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он обратил внимание на отмену тренировочного заплыва по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который планировали провести 28 июля. Организаторы объяснили, что после ливней в Сене нельзя плавать из-за загрязненной воды.

«А на „очистку Сены“ мы потратили 1,4 миллиарда!» — указал Филиппо.

Он добавил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придется снова искупаться в главной реке Парижа.

Газета The Guardian сообщила, что заплыв триатлонистов на Олимпиаде перенесли на 30 июля. Представители оргкомитета выразили надежду, что качество воды придет в норму в течение следующих 24–36 часов

Ранее заплыв в Сене устроила мэр Парижа Анн Идальго. Она решилась на этот шаг, чтобы доказать чистоту воды перед Олимпийскими Играми. Радиостанция Franceinfo указала, что уровень загрязнений реки в тот день превышал норму.

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