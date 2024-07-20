Оргкомитет Олимпиады в Париже поймали на нарушении обещаний

Организаторы летних Олимпийских игр в Париже обещали провести международные соревнования в условиях улучшенной экологии и дополнительной защиты спортсменов. Ни одно из этих заявлений они не выполнили, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Он напомнил, что до старта Олимпийских игр осталось меньше недели, при этом организаторы комитета не сделали и половины из того, что обещали перед началом подготовки.

«Обещали почистить реку Сену — не почистили, загрязнение воздуха находится на критическом уровне. Страна раздирается внутренними конфликтами, идут забастовки», — заявил Свищев.

Депутат добавил, что Франция не может справиться с внутренними проблемами, но при этом взяла на себя обязательства провести Олимпийские игры, на которых скажется сложная ситуация внутри страны.

Власти Парижа потратили 1,4 миллиарда евро на очистку Сены. Реку французской столицы используют в качестве площадки для проведения соревнований по ряду водных дисциплин в ходе Олимпийских игр. Чтобы подтвердить чистоту реки, мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв на 100 метров.

Олимпийские игры начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа. К участию в соревнованиях допустили 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе в большом теннисе, гребле, плавании, прыжках на батуте и велогонках.