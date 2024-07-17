Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой

Мэр Парижа Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать ее безопасность

Мэр Парижа Анн Идальго решила искупаться в Сене, чтобы подтвердить пригодность реки к проведению соревнований по плаванию в рамках предстоящих Олимпийских игр-2024. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Во время заплыва французского градоначальника на берегу находились жандармы, также дежурили спасатели на лодках. Купание Идальго было непродолжительным, преодолев примерно 100 метров, мэр Парижа вышла на сушу под аплодисменты горожан.

Многие соревнования Олимпиады проведут в исторических местах. Часть водных дисциплин запланированы в Сене. Для этого власти Парижа потратили на очистку воды 1,4 миллиарда евро.

Ранее в Сене уже искупалась министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера. Политик нырнула в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания. Своим заплывом она показала, что специалисты очистили воду и теперь на реке можно проводить состязания.