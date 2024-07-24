МОК проголосовал за проведение зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах

Сессия МОК проголосовала за кандидатуру Французских Альп для проведения Зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщили на сайте комитета.

Эти Игры станут четвертыми зимними во Франции и первыми с 1992 года, когда столицей соревнований был Альбервилль.

Соревнования пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года в четырех кластерах от Женевского озера до Средиземного моря. Часть состязаний состоятся на тех же объектах, которые принимали Игры 32 года назад.

Глава МОК Томас Бах уточнил, что правительство Франции для утверждения столицы должно до октября предоставить комитету гарантии проведения.

Ранее в Париже задержали россиянина, которого обвинили в попытке «дестабилизировать проведение Олимпийских игр». Также МОК опубликовал список из 15 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе.