Французы обвинили россиянина в дестабилизации Олимпийских игр

Россиянина 1984 года рождения задержали во Франции. Об этом сообщило издание Yahoo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Мужчине предъявили обвинение в «организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации по время Олимпиады».

По этому факту началось судебное расследование. За подобное преступление во Франции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил только 15 россиян к состязаниям. Спортсмены выступят в нейтральном статусе — они не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия Игр. Медали россиян не учтут в общем зачете, сообщил RT.

Несколько дней назад пловец Евгений Сомов прибыл в столицу Франции и получил аккредитацию нейтрального атлета. Он стал единственным пловцом из России, который выступит на Олимпиаде.