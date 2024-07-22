Кремль призвал отреагировать на отказ журналистам в аккредитации на Олимпиаду

Песков: в Кремле негативно относятся к отказу СМИ в аккредитации на Олимпиаду

В Кремле негативно относятся к отказу российским журналистам в аккредитации на Олимпийские игры в Париже, ждут реакции правозащитных организаций. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объяснил этот шаг опасениями «шпионажа и кибератак» со стороны российских СМИ.

Песков назвал подобные действия неприемлемыми, а отношение к ним негативным.

«Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую. И, безусловно, нарушают все обязательства Франции», — добавил он.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет еще может изменить состав россиян, допущенных до Олимпиады.

Игры откроются 26 июля. Российские телеканалы впервые с 1984 года не будут вести трансляции соревнований.