Итальянка Карини завершила карьеру в боксе, проиграв трансгендеру на Олимпиаде

Итальянская спортсменка Анджела Карини заявила о завершении карьеры в боксе после того, как проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира трансгендерному спортсмену Иман Хелиф. Об этом она сообщила газете La Stampa .

Она заявила, что никогда не пропускала таких сильных ударов, как в этом поединке, и быстро поняла, что не сможет драться.

«Сейчас я говорю „чао“ боксу», – подчеркнула собеседница издания.

Карини ушла с ринга на 46-й секунде боя в слезах, а после отказалась возвращаться.

Поединок вызвал большой резонанс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений, которые стали граничить с извращениями.

Президент Сербии Александр Вучич после этого боя заявил, что миром стало править безумие.

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